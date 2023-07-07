Шахтерское сердце: легендарный голкипер вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена

Донецкий Шахтер получил солидное усиление в новом тренерском штабе. Помогать Патрику ван Леувену будет легендарен в недалеком прошлом голкипер Андрей Пятов.

В начале июля стало известно о решении Андрея Пятова полностью окончить с профессиональной карьерой футболиста в солидные 39 лет. Однако отходить от футбола уже бывший вратарь не собирается, как покидать Шахтер.

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Остается быть "горняком"

Донецкий клуб предложил Пятову войти в новый тренерский состав команды, на что Андрей ответил согласием.

Теперь легендарный голкипер будет делиться опытом с нынешними вратарями первой команды "горняков". Пятов вместе с Деннисом Гентенаром будет работать над подготовкой голкиперов.

По информации издания, Пятов уже даже успел дебютировать в новой для себя роли. 6 июля Андрей уже работал с командой в роли помощника главного тренера Патрика ван Леувена.

Отметим, что 23 июня бывший вратарь Шахтера и сборной Украины выложил фотографию в инстаграмме, на которой похвастался своим первым дипломом тренера на фоне главной арены страны – НСК "Олимпийский" в Киеве.

Любовь к футболу в крови. Опыт следует учиться использовать с пользой для следующих футбольных поколений. Учеба продолжается,

– прокомментировал фото Пятов.

У Шахтера стартовала подготовка к новому сезону, которую они проводят в Нидерландах. 8 июля у "горняков запланирован спарринг против АЗ. Кроме этого поединка дончане планируют провести еще 4 товарищеских матча.

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