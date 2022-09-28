Возвращение рекордсмена: Андрей Пятов – посол сборной Украины

В июне 2022 года Андрей Пятов простился со сборной Украины. Бывший голкипер недолго пробыл в роли обычного фаната "сине-желтых".

Посол сборной Украины в мире

Легендарный вратарь не только один из крупнейших болельщиков украинской сборной, а теперь еще и ее послом. Андрей Пятов будет выполнять функции посла "сине-желтых" в фанатском мире.

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Вратарь донецкого Шахтера посетил матч последнего тура команды Александра Петракова в Лиге наций. 27 сентября "сине-желтые" провели "домашний" поединок в Кракове против Шотландии.

Ранее Пятов рассказывал, что уже приезжал в расположение сборной.

Также во встрече шестого тура решалась судьба выхода в дивизион А и лучшего места в корзине на отбор Евро-2024. К сожалению, наша сборная не смогла получить желанный результат. Ничья 0:0 забросила Украину в третью корзину отбора и оставила команду в дивизионе Лиги наций.

Андрей Пятов тоже принял участие в нынешнем розыгрыше Лиги наций. первый матч против Армении стал прощальным для голкипера, в котором вратарь Шахтера сохранил свои владения "на замке" 3:0.