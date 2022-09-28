Посол збірної України у світі

Легендарний воротар не лише є одним із найбільших уболівальників української збірної, а тепер ще й її амбасадором. Андрій Пятов виконуватиме функцію посла "синьо-жовтих" у фанатському світі.

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Воротар донецького Шахтаря відвідав матч останнього туру команди Олександра Петракова у Лізі націй. 27 вересня "синьо-жовті" провели "домашній" поєдинок у Кракові проти Шотландії.

Раніше Пятов розповідав, що вже приїжджав у розташування збірної.

Також у зустрічі шостого туру вирішувалась доля виходу у дивізіон А та кращого місця у кошику на відбір Євро-2024. Н жаль, наша збірна не змогла здобути омріяний результат. Нічия 0:0 закинула Україну у третій кошик відбору та залишила команду у дивізіоні В Ліги націй.

До слова. Андрій Пятов теж взяв участь у цьогорічному розіграші Ліги націй. перший матч проти Вірменії став прощальним для голкіпера, у якому воротар Шахтаря зберіг свої володіння "на замку" 3:0.