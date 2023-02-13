Прокуратура требует отстранения Павелко от должности президента УАФ на два месяца

Прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должностей на два месяца президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого.

Информацию об этом ходатайстве подтвердили в Украинской ассоциации футбола. И заявили, что считают это "очередным противоправным вмешательством правоохранительных органов в деятельность УАФ".

Достойно внимания Футбольный предатель Украины сбежал из России в Турцию

И традиционно пригрозили, что это может привести к наказанию со стороны УЕФА и ФИФА.

"Такое ходатайство не просто необоснованно, но является прямым вмешательством в деятельность общественного союза в понимании правил, установленных в уставах ФИФА и УЕФА. ФИФА и УЕФА, которые уже информированы об очередном нарушении, в общем письме ранее заявляли о рисках вмешательства государства, в том числе правоохранительных органов, в деятельность УАФ. Согласно письму, продолжение вмешательства в дела Ассоциации приведет к приостановлению членства УАФ в указанных международных ассоциациях, а в дальнейшем и к его исключению из ФИФА и УЕФА", – говорится в сообщении УАФ.

Следует отметить, что реакция УАФ размещена только на их фейсбук-странице. На официальном сайте Украинской ассоциации футбола об этом нет ни одного упоминания.

В чем подозревают Павелка и Записоцкого

29 ноября 2022 года Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении президенту и генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола – Андрею Павелко и Юрию Записоцкому соответственно.

Их подозревают в завладении чужим имуществом и легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины). По данным следствия, при закупке оборудования для строительства завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных площадок должностные лица УАФ завладели 26,5 миллиона гривен. В дальнейшем они легализовали часть этих средств.

Тогда Печерский районный суд города Киева избрал для подозреваемых меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9,9 миллиона гривен каждому. Они были внесены.