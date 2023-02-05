На фоне травмы Куртуа: Лунин выйдет в старте Реала в рамках Ла Лиги

5 февраля 2023, 14:54
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Украинский голкипер Андрей Лунин снова получит шанс проявить себя в мадридском Реале. Все из-за травмы Тибо Куртуа.

Андрей Лунин выйдет в стартовом составе Реала в матче против Мальорки. Украинский голкипер непланово появился в стартовом составе. 24 канал.

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Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа травмировался на предматчевой разминке Реала. Таким образом, Андрей Лунин вынужденно заменит бельгийца в рамке ворот столичного клуба.

Автор: Роман Колодрубський