Еще на заре карьеры в Мадриде: Лунин тайно продлил контракт с Реалом, – СМИ

Появившаяся 4 декабря информация ошеломила всех болельщиков мадридского Реала. Если верить испанскому источнику, то Андрей Лунин пролонгировал контракт со "сливочными".

Журналист Маркос Бенито сообщил, что Лунин продлил свой контракт на год еще в сезоне-2018/2019, когда выступал в аренде в Леганесе. Сделал Андрей это тайно.

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Тайно ударили по рукам?

Поэтому, по информации испанского издания, соглашение украинского голкипера с мадридским грандом рассчитано до конца июня не 2024-го, как отмечается на Transfermarkt, а аж в 2025 году.

В таком случае Лунин продолжит свои выступления за "сливочные". Хотя было очень много слухов об уходе Андрея, ведь соглашение рассчитано до конца текущего сезона-2023/2024. Украинцем уже даже были потенциальные покупатели. Но после этой информации стало еще интереснее.

Ведь главный тренер Реала Карло Анчелотти не видит Лунина в своей команде и хочет уговорить руководство подписать полноценный контракт с арендованным у лондонского Челси Кэпой.

К слову, в этом сезоне 24-летний голкипер сборной Украины провел за мадридцев 7 матчей (4 "сухих"), в которых пропустил 4 гола. Ожидается, что в следующем поединке Реала в ворота вернется уже восстановившийся от травмы Кепа. А Лунин снова "греть" скамью запасных.

Любопытно! Свой следующий матч Реал проведет 9 декабря на выезде против Бетиса (начало в 17.15). Мадридский клуб опередил Жирону и вернул себе первое место в турнирной таблице, хотя у обоих коллективов по 38 набранных баллов.