"Это его жизнь": тренер сборной Украины отреагировал на новый контракт Лунина с Реалом

В течение долгого времени будущее Андрея Лунина оставалось под вопросом. Однако 13 сентября украинец принял окончательное решение, подписав новое соглашение со "сливочными".

Действующий контракт вратаря с Реалом теперь рассчитан до 30 июня 2030 года. По нему он будет зарабатывать 4.5 миллиона евро.

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Худжамов поддержал выбор Лунина

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов прокомментировал решение Андрея Лунина. Он считает, что оно является правильным, ведь украинский голкипер продемонстрировал, что может играть на таком высоком уровне.

Лунин показал в прошлом сезоне свой высокий потенциал, как по мне. Поэтому с футбольной точки зрения, я считаю, что решил он правильно. Это во-первых, а во-вторых – это его жизнь и только он ею распоряжается, это его карьера, и мои оценки ему ни к чему,

– цитирует Худжамова Украинский футбол.

Напомним. что Андрей Лунин в прошлом сезоне провел 31 матч за Реал, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл "на ноль". В нынешней кампании украинец пока не появлялся на поле.

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Отметим, что следующий поединок Реал проведет 21 сентября против Эспаньола. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.