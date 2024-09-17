Чинний контракт воротаря з Реалом тепер розрахований до 30 червня 2030 року. За ним він зароблятиме 4.5 мільйона євро.

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Худжамов підтримав вибір Луніна

Тренер воротарів збірної України Рустам Худжамов прокоментував рішення Андрія Луніна. Він вважає, що воно є правильним, адже український голкіпер продемонстрував, що може грати на такому високому рівні.

Лунін показав у минулому сезоні свій високий потенціал, як на мене. Тому з футбольної точки зору, я вважаю, що вирішив він правильно. Це по-перше, а по-друге – це його життя та тільки він ним розпоряджається, це його кар’єра, і мої оцінки йому ні до чого,

– цитує Худжамова Український футбол.

Нагадаємо. що Андрій Лунін минулого сезону провів 31 матч за Реал, у яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв "на нуль". У нинішній кампанії українець поки не з'являвся на полі.

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Зазначимо, що наступний поєдинок Реал проведе 21 вересня проти Еспаньйола. Стартовий свисток пролунає о 22:00.