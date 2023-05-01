Все ради Украины: Лунин приобрел варежки с автографом Усика на аукционе Зозули – фото

Украинское футбольное сообщество продолжает помогать нашим военным. В этот раз победителем аукциона Романа Зозули стал голкипер мадридского Реала Андрей Лунин.

Бывший нападающий сборной Украины и Днепра Роман Зозуля в очередной раз отметился патриотическим поступком. Футболист испанского Райо Махадаонда разыграл на аукционе перчатки боксерские Александра Усика с его автографом.

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Работают на победу Украины в войне против России

Обладателем чемпионских перчаток стал украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин. Оказалось, что Лунин является давним фанатом Усика, так что такой лот был для него очень ценным.

За вырученные от лота средства удалось приобрести две машины, которые поедут на одно из самых горячих направлений – Бахмутское.

Роман Зозуля выложил фотографии с Луниным и выигранными рукавицами Усика на фоне приобретенного автомобиля. Нападающий сравнил всех с болельщиками одной команды, работающих на совместную победу в войне против России.

Благодарю всех, кто организовал аукцион и принимал в нем участие. Отдельная благодарность фонду "Народная армия". Все мы болельщики одной команды и работаем на ее победу,

– добавил Зозуля.



Лунин – победитель аукциона Зозули / Фото из инстаграммы Романа