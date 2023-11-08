Лунин неожиданно вышел в основе Реала на Лигу чемпионов и отразил пенальти: видео крутого сэйва

Украинский кипер не должен был попасть в стартовый состав на встречу против Браги. Впрочем, травма Кепы подарила шанс Андрею и тот им воспользовался.

Мадридский Реал проводит свой четвёртый матч в Лиге чемпионов 2023-2024. Команда Карло Анчелотти принимает португальскую Брагу и в случае победы гарантирует себе место в плей-офф, пишет 24 канал.

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Тренер уже по привычке оставил Андрея Лунина на замене. Впрочем, судьба подарила украинцу шанс, ведь на предматчевой разминке травмировался Кепа Аррисабалага. Потому Андрей вышел со старта и стал героем эпизода уже на пятой минуте.

Хесус Васкес опрометчиво сыграл в своей площадке, сбив игрока Браги. Судья назначил пенальти, но Лунин его парировал. Джало пытался поразить левый от себя угол ворот, украинец этот замысел разгадал.

Видео сейва Лунина: