Были ли собраны вещи намеком об уходе: Лунин известил свое решение руководству Реала

Мадридский период в футбольной карьере Андрея Лунина продолжается. Украинец еще как минимум на год останется в Реале.

Много разговоров и слухов вокруг потенциального ухода Андрея Лунина из "Королевского клуба". Карло Анчелотти не видит перспектив и развития в украинском голкипере. Поэтому главный тренер был нацелен на приобретение нового второго номера команды, который был бы на подхвате у Тибо Куртуа на случай форс-мажоров.

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Еще на год в Мадриде

Сообщалось сразу о нескольких голкиперах, которые стали заменой Лунина в Реале. Но президент клуба Флорентино Перес был против таких трансферных планов Анчелотти. Владелец "сливочных" заверил, что не собирается тратить деньги на покупку нового вратаря, а клуб вообще закончил летнюю трансферную компанию.

Переверит, что еще в течение года Андрей поможет команде и доработает свой контракт с клубом до его окончания (30 июня 2024).

Такие разногласия в трансферной политике клуба привели к конфликтной ситуации в мадридском клубе.

Теперь стало известно, что сам Лунин известил руководство, что хочет продолжить свои выступления за Реал в сезоне-2023/2024. Анчелотти ничего не остается, как смириться и еще год проработать с Андреем.

Украинский голкипер будет оставаться в Реале в статусе второго номера команды. Хотя раньше жена украинца показывала собранные вещи в соцсетях. Все же стали говорить, что это возможный намек на уход Андрея, но оказалось, что это не так.

Прошлый сезон-2022/2023 стал самым богатым на игровое время для Лунина. Андрей провел за Реал 12 матчей, в которых пропустил 13 голов и 4 встречи сыграл на ноль. Ведь всего с момента переезда в Мадрид провел всего 17 поединков (4 "сухих" матча и 19 пропущенных голов).

Пока украинский голкипер наслаждается отдыхом с семьей в отпуске. Лунин вернулся в семью после пребывания в расположении сборной Украины во время июньских матчей команды Сергея Реброва. Но на поле Андрей так и не появлялся.