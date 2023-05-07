Лунин впервые стал обладателем Кубка Испании: все трофеи украинца в составе "сливочных"

Украинский голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин продолжает собирать коллекцию трофеев. И хотя украинец не играл в финале Кубка Испании, но свой вклад в общий успех внес.

Мадридский Реал впервые за последние 9 лет стал обладателем Кубка Испании. Команда Анчелотти в решающем поединке победила Осасуну (2:1), пишет 24 Канал.

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Не сыграл, но медаль победителя получил

Украинский голкипер "сливочных" по традиции наблюдал за игрой своих партнеров со скамейки запасных. Место в рамке Карло Анчелотти доверил Тибо Куртуа, в течение матча несколько раз спасавший команду. Героем поединка стал бразилец Родриго. Форвард дважды отличился забитыми голами в ворота Осасуны.

В итоге Реал завоевал свой 20-й в истории клуба Кубок Испании, а украинец впервые стал обладателем престижного трофея.

Лунин с игроками Реала / twitter.com/realmadrid

Отметим, Лунин внес свой вклад в общий успех команды. Андрей отыграл один поединок в розыгрыше Кубка короля в нынешнем сезоне. 24-летний голкипер отстоял на "ноль" в матчи 1/16 финала против Касереньо (1:0).

Титулы Лунина в Реале

Таким образом, Андрей Лунин за время пребывания в Реале завоевал свой 6 трофей. Уроженец Харьковщины стал обладателем Суперкубка УЕФА, Суперкубка Испании, Кбка Іспании, чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

К слову. В нынешнем сезоне Лунин сыграл 12 матчей, в которых пропустил 13 голов, а в 4 поединках сыграл на "ноль". В общей сложности на счету Андрея 17 матчей в футболке с эмблемой Реала.