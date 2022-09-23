Трансферная бомба: Бавария хочет подписать вратаря сборной Украины
Источник:todofichajes
Мюнхенский клуб рассматривает вариант с приглашением Андрея Лунина. Украинец так и не стал основным в Реале, а в Баварии может заменить Мануэля Нойер.а.
Прошедшее трансферное лето было насыщенным для украинских футболистов. Яремчук, Зинченко и Ярмолюк перешли в новые клубы, а Малиновский был очень близок к этому.
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А уже в следующем окне сменить команду может кипер Реала Андрей Лунин. В услугах 23-летнего игрока сборной Украины заинтересовалась Бавария.
Мюнхенцы взволнованы вопросом замены Мануэлю Нойеру, которому уже 36 лет. Чемпионы Германии хотят взять кипера, который первое время посидит на замене, а потом стать основным кипером.
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При этом Бавария делает ставку на подписание немецкого вратаря. Впрочем, почти никто из достойных вариантов не готов первое время сидеть на скамейке.
Лунин не стал основным в Реале
Андрей Лунин перебрался в Реал в 2018 году из Зари. За это время он так и не стал основным игроком, переходя в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо.
Последние два сезона Андрей был дублером Тибо Куртуа, но за все это время сыграл всего 5 матчей за команду. Столько игр в его активе и футболке сборной Украины.