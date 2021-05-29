Украинский боец ММА упал в нокаут на турнире в Москве: видео

В пятницу, 28 мая, в Москве состоялся вечер смешанных единоборств ACA 123, главным событием которого стал бой легковесов Андрея Кошкина – Александра Бутенко.

Во втором раунде боя в полусреднем весе россиянин Кошкин нокаутировал украинца Бутенко.

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Рефери тут же остановил схватку, хотя украинец не выглядел ошеломленным и явно мог продолжить поединок. Для Кошкина эта победа стала 20 в карьере. Украинец получил 17 поражение при 48 победах.

Видео нокаута в бою Кошкин – Бутенко