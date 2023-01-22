Прикрыл роты критикам: Андрей Ярмоленко снова отличился за Аль-Айн, – видео гола

Андрей Ярмоленко продолжает демонстрировать, что он достоин уважения и только хороших отзывов. Украинский вингер на опыте разобрался в голевой передаче.

Андрей Ярмоленко не словом, а делом ответил критикам, которых не устраивала его игра. Украинец забил уже свой пятый гол за Аль-Айн.

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Андрей Ярмоленко отличился в матче чемпионата ОАЭ против Аль-Батаеха. Украинский вингер удвоил преимущество своей команды.

На 35-й минуте матча Халед Альблуши отдал шикарную разрезную передачу, которая вывела Ярмоленко на свидание с голкипером соперника. Андрей же, в свою очередь, на опыте разобрался с вражеским вратарем и записал гол на свой счет. В прошлый раз Ярмоленко забивал 20 декабря в матче против Бани Яса.

Видео гола Андрея Ярмоленко: