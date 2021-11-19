Андрей Ярмоленко повторил достижение Андрея Шевченко в сборной

В 2021 году сборная Украины забила 25 мячей. Почти половину из них записали на свой счет Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, которые по 6 раз поражали ворота соперников, причем в четырех матчах – синхронно.

Яремчук после двухлетнего перерыва во второй раз удостоился звания бомбардир года, а Ярмоленко и вовсе 7-й, повторив тем самым достижение Андрея Шевченко.

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В 2011-м, 2013-м, 2014-м, 2016-м и 2017-м он единолично возглавлял список голеадоров национальной дружины, а в 2015-м – на пару с Артемом Кравцом.

Кстати, именно Ярмоленко принадлежит рекорд сборной за год, установленный им в 2016 году – 7 мячей.

Игроки, забившие наибольшее количество мячей за год за сборную Украины:



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