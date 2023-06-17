Догнал легенд: капитан сборной Украины повторил 2 рекорда главной команды страны

Сборная Украины по футболу в невероятном матче обыграла Северную Македонию в квалификации к Евро-2024. Наш капитан этот матч запомнит и из-за индивидуального достижения.

Капитан сборной Украины провел 65 минут в историческом матче против Северной Македонии. Этот поединок стал знаковым и для Андрея Ярмоленко, пишет 24 Канал.

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Повторил 2 рекорда, один из них может побить уже в следующем матче

33-летний игрок провел 74-й матч в 11-м официальном турнире в составе национальной сборной.

Таким образом, Ярмоленко повторил рекорд сборной Украины, который теперь делит с Андреем Пятов по количеству сыгранных турниров. С учетом квалификационного отбора, наш капитан выступал на четырех чемпионатах мира – (2010, 2014, 2018, 2022), на четырех чемпионатах Европы (2012, 2016, 2020, 2024) и трех розыгрышах Лиги наций (2018, 2020, 2022).

Матч против Северной Македонии для Ярмоленка в этих турнирах стал 74-м (ЧМ – 35, ЧЕ – 28, ЛН – 11), и это позволило ему сравниться с другой легендарной "семеркой" Украины – Андреем Шевченко. Уже 19 июня в матче против Мальты нынешний капитан сборной по этому показателю может выйти на первое место.