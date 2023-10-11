Очень плохо для сборной Украины и Динамо: стали известны детали о травме Ярмоленко

Полузащитник Андрей Ярмоленко не скоро вернется на футбольное поле. Игрок перенес операцию и теперь его ожидает длительное восстановление.

Ярмоленко не сыграл в последнем матче за Динамо, в котором киевляне уступили Полесье. А также не отправился в сборную Украины, которая в октябре проведет два матча отбора на Евро-2024. Но, как оказалось, капитан сборной не помощник "сине-желтым" и в матче в ноябре. Да и Динамо до конца года он тоже не поможет.

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Динамо долго не сообщало, что за повреждение у Ярмоленко, которое не позволило ему отправиться в сборную Украины. И только 11 октября в киевском клубе "приоткрыли занавес" над тем, что произошло с одним из лидеров команды.

Оказалось, что 10 октября Ярмоленко был прооперирован в одной из клиник Барселоны. Об этом рассказал главный врач команды Андрей Шморгун.

"Оперативное вмешательство понадобилось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", – рассказал Андрей Шморгун.

По его словам, ориентировочный срок реабилитации – около 4 месяцев. Это значит, что до конца 2023 года Ярмоленко на поле больше не выйдет. Следовательно, точно пропустит решающий матч для сборной Украины против Италии 20 ноября.

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Кроме того, футболист не сможет помочь Динамо в первой половине сезона. Также он пропустит значительную часть подготовки Динамо ко второй половине сезона.