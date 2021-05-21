Украинец Говоров завоевал "серебро" на чемпионате Европы по плаванию, проиграв 0,01 секунды

Украинский пловец Андрей Говоров стал вторым на чемпионате Европы по водным видам спорта-2021 в плавании на 50 метров баттерфляем.

Украинский обладатель мирового рекорда уступил 1 сотую секунды венгру Себастьяну Сабо. В квалификации украинец показал лучшее время.

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Лучшим результатом Сабо была бронзовая медаль континентального первенства в 2017 году. Тогда он выступал под флагом Сербии. Родился чемпион Европы в Германии.

Для Говорова это седьмая награда чемпионатов Европы.

Для сборной Украины это вторая медаль на нынешнем чемпионате Европы. Ранее Михаил Романчук завоевал золото на 1 500 метров вольным стилем.