Обидчик Реала интересуется украинским вратарем, которому предложат изменить гражданство

Львовские Карпаты закончили первый круг первой лиги Украины-2023/2024 в статусе лидера группы "А". Свой вклад в этот результат "львов" голкипер команды Андрей Кожухарь.

В восьми матчах 24-летний вратарь пропустил всего три гола. Еще в пяти матчах Андрей Кожухарь отыграл на ноль. Такая уверенная игра в воротах львовского клуба привлекла внимание зарубежных команд.

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Речь идет о бывшем клубе Юрии Вернидубе – молдавском Шерифе. Клуб, за своей спиной победивший над мадридским Реалом, заинтересовался украинским голкипером перволиговых "львов".

Молдаване хотят создать украинскую конкуренцию в своих владениях. Ведь в команде выступает бывший динамовец Максим Коваль.

Однако украинское соперничество в воротах Шерифа может так и не состояться. Федерация футбола Молдовы планирует предложить Кожухару изменить футбольное гражданство. В такой смене лично заинтересован главный тренер сборной Молдовы Сергей Клещенко.

Если Кожухарь согласится выступать за эту национальную команду, это будет прекрасное усиление голкиперской позиции для Молдовы.

Следует отметить, что у Кожухаря есть украинское гражданство, хотя родился как раз в Молдове.

Его контракт с Карпатами истекает в конце сезона-2023/2024.

Кожухарь вместе со львовским клубом идет на первом месте в группе "А. Хотя в последнем поединке "зелено-белые" потеряли очки на стадионе тернопольской Нивы. Матч закончился ничьей 1:1, хотя подопечные Мирона Маркевича первыми открыли счет во встрече.

Зато интересующийся голкипером Шериф после 6-ти туров идет на 2-м месте, уступая лишь Милсаме. Оба клуба имеют по 15 баллов.

Что известно о голкиперском опыте Андрея Кожухаря