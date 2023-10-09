Родившийся в Португалии, но с сине-желтым сердцем: игрок Бенфики будет играть за сборную Украины

Сборная Украины по футболу может усилиться воспитанником лиссабонской Бенфики. 17-летний игрок Андре Вакалюк заинтересовал главного тренера команды U-17 Владимира Езерского.

Стало известно, что полузащитник Бенфики U-17 Андре Вакалюк может быть заигран за юношеские сборные Украины. Парень родился в Португалии, однако имеет украинские корни.

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Готов сменить гражданство ради игры за сборную Украины

Юноша является сыном эмигрантов из Украины. Для того чтобы выступать за "сине-желтых" Вакалюку нужно принять украинское гражданство. Парень со своей семьей заинтересован в таком развитии событий и дал свое согласие играть именно за сборную Украины.

Сообщается, что семья ради этого уже ездила в Мадрид, но процесс оформления украинского паспорта займет некоторое время, поэтому на первом этапе квалификации Евро U-17 Андре Вакалюк не поможет команде Владимира Езерского.

Тренерский штаб легенды украинского футбола рассчитывает увидеть в рядах юношеской сборной Украины талантливого игрока уже в следующем раунде квалификации.

. Андре Вакалюк играет на позиции центрального полузащитника. К академии Бенфики присоединился в 2018 году и был кандидатом в сборную Португалии в своей возрастной категории.