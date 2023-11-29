Пытается подавить конфликт в зародыше: Анчелотти провел личный разговор с Луниным

Заявление Карло Анчелотти о возвращении Кепы к матчу против Гранады подняло большую шумиху. Все потому, что в своих словах итальянский тренер Реала обесценил уверенную игру Андрея Лунина в последних матчах "сливочных".

Главный тренер анонсировал возвращение Кепы и заверил, что Андрей Лунин должен быть всегда готов к тому, чтобы заменить арендованного у лондонского Челси голкипера. Эти слова после матча с Кадисом очень не понравились не только украинскому вратарю, но и болельщикам. футболистам Реала.

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Хочет погасить конфликтную ситуацию

В преддверии поединка Лиги чемпионов против Наполи Карло Анчелотти решил несколько выбелить свою репутацию после таких громких слов о голкиперской позиции. Итальянский наставник сменил риторику после огласки и заговорил, что в команде есть два топовых вратаря, которые постоянно конкурируют между собой из-за отсутствия травмированного Тибо Куртуа.

Также 64-летний специалист попросил Лунина не выходить на поле с мнением, что этот поединок будет для него последним в Реале.

Теперь стало известно еще о личном разговоре Анчелотти с Луниным, который состоялся 27 ноября. Этим поступком итальянский тренер Реала захотел расставить все точки над "i", чтобы не было никаких конфликтов между ним и украинским футболистом, который, похоже, проводит свой последний сезон в Мадриде.

В разговоре Анчелотти поблагодарил украинца за работу за то, как качественно Андрей показал себя в воротах после того, как Куртуа и Кепа получили травмы. Несмотря на это, позиция тренера не изменилась, он дальше не видит в Лунине первого номера мадридского клуба.

Отметим, что в текущем сезоне-2023/2024 Лунин принял участие в 5 матчах Реала, в которых пропустил всего 2 гола и в 3 из них оставил свои владения "на замке". Его контракт с мадридцами истекает в конце этого сезона-2023/2024.

В среду, 29 ноября, Реала проведет свой матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского Наполи (начало встречи в 22:00). Напомним, что команда Анчелотти после 4 туров является лидером группы "С", набрав максимальные 12 очков. Наполи с 7 пунктами идет вторым.

После чего Реал 13 декабря сыграет против Гранады в 15 туре испанской Ла Лиги. Скорее всего, в том поединке в ворота мадридского клуба вернется Кепа, с которым у "сливочных" есть арендное соглашение до конца этого сезона. Анчелотти изъявляет желание видеть Кепу в Реале уже в статусе полноценного футболиста.