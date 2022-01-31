Анчелотти неожиданно отстранен от тренерской работы в Реале: забавная причина
31 января 2022 , 10:11Читати новину українською
Источник:Corriere dello Sport
Забавная ситуация сложилась вокруг наставника мадридского Реала Карло Анчелотти. Итальянец за свою карьеру выиграл 21 трофей, но в УЕФА сомневаются в его квалификации.
По информации источника, срок действия тренерской лицензии итальянского специалиста завершился 31 декабря 2021 года, именно поэтому чиновники в УЕФА желают, чтобы Карло подтвердил свои знания, после чего вновь вернулся к работе с "меренгами".
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Ассоциация уже направила соответствующее предупредительное письмо 62-летнему Анчелотти, взявшему на клубном уровне 21 трофей в качестве тренера. После сдачи экзамена и получения полного разрешения его сертификат будет продлен.
Достижения Анчелотти
- 62-летний Карло Анчелотти ранее также тренировал Реджану, Парма, Ювентус, Милан, Челси, ПСЖ, Реал, Баварию, Наполи и Эвертон.
- Как тренер он трижды выиграл Лигу чемпионов. Он единственный тренер в истории, выигравший высшие дивизионы чемпионатов Италии, Англии, Франции и Германии. Двукратный победитель клубного чемпионата мира.