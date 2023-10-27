Голкипер сборной Украины стал лучшим в героическом рейтинге Лиги чемпионов

Португальская Бенфика провально провела три тура группового раунда Лиги чемпионов. Ни в одном из матчей "орлы" не получили баллов.

Бенфика – единственный клуб квартета "D", который в трех турах ЛЧ не заработал ни одного балла и логически замыкает группу. Ближайшим соперником к "орлам" является Зальцбург, в трех матчах набравший три балла (победа над как раз Бенфикой 0:2). В предыдущем матче португальцы минимально уступили Реал Сосьедад на собственном поле 0:1.

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Уверенная игра 22-летнего украинского голкипера

Если у клуба дела обстоят плохо, то Анатолий Трубин делает в воротах "орлов" все, что только может.

Украинский голкипер португальского клуба - лучший вратарь первого круга группового этапа Лиги чемпионов в показателе "по количеству спасений от потенциальных голов". В активе Трубина – 3,08.

К примеру, у второго номера рейтинга, которым является страж ворот сербской Црвены Звезды Омри Глазер, это составляет 2,82. Третьим в списке этого героического показателя есть Антони Рачоппи из Янг Бойз – 2,55.

В топ-5 также входят голкиперы дортмундской Боруссии Грегор Кобел (2,17) и Ньюкасла Ник Поуп (1,99).

Отметим, что свой следующий матч в Лиге чемпионов Бенфика проведет 8 ноября на выезде против Реал Сосьедад. Перед этим "орлы" сыграют два поединка в местном чемпионате (против Каса Пия 28 октября и Шавеша 4 ноября) и игру 2 раунда Кубка португальской лиги против Ароуки (31 октября).

Карьеры Анатолия Трубина в Бенфике