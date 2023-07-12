Уже провели тайную встречу: Трубин может перейти в клуб из Саудовской Аравии, бросив Интер

Анатолий Трубин может выбрать неожиданный вариант продолжения карьеры. Планы итальянцев могут резко разрушиться.

Анатолий Трубин может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Азиатская страна пытается собрать чем больше звезд мирового футбола.

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Вот это да поворот событий

Сага с трансфером Анатолия Трубина только начинает разгораться. Основным претендентом на украинского голкипера является миланский Интер, который уже успел попрощаться со своим опытным вратарем Самиром Хандановичем, а также главный Андре Онана в ближайшее время может перейти в Манчестер Юнайтед. "Змеи" планируют в первую очередь подписать Трубина, несмотря на обширный список и других претендентов, однако ожидания "нерадзурри" и реальность немного не совпали.

Дело в том, что Шахтер желает получить за своего игрока 35 миллионов евро, а вот такая цена не устраивает Интер, который хочет уложиться в 10 миллионов евро, рассчитывая на то, что контракт голкипера с "горняками" истекает следующим летом. Таким образом, переговоры между сторонами затянулись, а тут еще одна проблема для Интера вылезла.

Представители Анатолия Трубина провели встречу с командой из Саудовской Аравии, которая планирует утащить талантливого вратаря из-под носа миланского коллектива и сорвать соглашение между Шахтером и Интером. Клуб с Ближнего Востока не называется, однако известно, что саудовский коллектив встретился с представителями "кротов" именно в Лондоне, что даже удалось сфотографировать журналистам. В преимуществах у "таинственной команды" из Саудовской Аравии есть то, что сумма в 35 миллионов евро, требуемая Шахтером, не является для них проблемой.

Тайная встреча Трубина с саудитами / TuttoMercato

На сегодняшний день в чемпионате Саудовской Аравии выступает много звездных футболистов, в частности, Криштиану Роналду, Карим Бензема, Калиду Кулибали, Эдуард Менди и другие.