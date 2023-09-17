Одиннадцатиметровый удар все испортил: Анатолий Трубин дебютировал в составе Бенфики – видео

Анатолий Трубин начал новый этап своей карьеры. Первая игра украинца в Лиссабоне прошла почти совершенно.

Анатолий Трубин дебютировал в составе португальской Бенфики. "Орлы" победили в матче, однако молодому голкиперу не удалось покинуть ворота "сухими". 24 Канал.

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Фортуна не сыграла в пользу украинца

Анатолий Трубин все же сыграл свой первый поединок за лесабощий коллектив. Произошло это в матче против Визелы в рамках 5-го тура элитного первенства. "Орлы" уже после первого тайма вели со счетом 0:2, полностью контролируя игру, а у Трубина вообще не было труда, однако во втором тайме оппоненты Бенфики все же решили подпортить статистику украинскому голкиперу.

На 70-й минуте встречи Визела смогла заработать пенальти, который рефери утвердил только просмотр системы VAR. Игрок "синие" Саму вызвался выйти на дуэль с Анатолием и одержал победу. Оппонент украинца уверенно реализовал свой момент, разведя Трубина и мяч по разным углам. Таким образом, молодой голкипер не только провел дебютный матч за Бенфику, но пропустил и свой дебютный гол. В итоге "орлы" все же одолели Визелу со счетом 1:2.

Анатолий Трубин на афише Бенфики / инстаграмм "орлов"

. Соперник лиссабонцев нанес по воротам Трубина всего 2 удара, один из которых и стал результативным, однако в эпизоде с пропущенным мячом к Анатолию вопросов не должно быть.

Видео пропущенного гола:

Стоит отметить, ранее сообщалось, что Трубин не станет "игроком" одного матча, а наоборот должен закрепиться в основе Бенфики, которую ожидает сложный цикл решающих матчей. Напомним, что один из конкурентов Анатолия Одиссеас Влаходимос покинул "орлов" в последний день трансферного окна, перейдя в Ноттингем Форест, а другой Саумель Соареш до матча с Визелой был первым выбором главного тренера лиссабонцев.

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