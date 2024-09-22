Экс-игрок сборной Украины Анатолий Тимощук присоединился к российскому военному аукциону. Он отдал свою футболку с автографом как один из лотов.

Предатель Украины Анатолий Тимощук продолжает позориться и работать на Россию. На этот раз экс-футболист сборной Украины помог собрать средства для российской армии, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Тимощук отдал свою футболку на аукцион

Тренер российского Зенита передал на российский военный аукцион свою футболку с автографом, которую продали за 700 000 рублей (примерно 312 000 гривен).

Вырученные с аукциона средства пойдут на помощь в Курской области, где сейчас проходит операция ВСУ.



Анатолий Тимощук с футболкой, которую продали на аукционе / Фото из росСМИ

Напомним, что Тимощук не осудил российскую агрессию против Украины и продолжает ее замалчивать. У себя в соцсетях он лишь выставил сторис с призывом к миру. За это Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) лишил его всех званий и титулов в украинском футболе.