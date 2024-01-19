Отдал самое ценное за свободу Украины: на войне погиб фанат Динамо Анатолий Синкевич

Очередное ужасное известие поступило с фронта. При выполнении боевой задачи погиб преданный болельщик Динамо Анатолий Синкевич.

Представители фанатского движения Украины одними из первых стали в защиту Родины от российских захватчиков. К сожалению, настоящие патриоты нашего государства продолжают гибнуть в борьбе с врагом.

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Страшное известие о потере своего преданного болельщика сообщила пресс-служба киевского Динамо. 14 января во время выполнения боевого задания на Лиманско-Купянском направлении погиб Анатолий Синкевич с позывным "Ультрасом". Он служил в 21-й отдельной бригаде специального назначения.

"Футбольный клуб Динамо выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами.

Всегда помним о высокой цене свободы, которую наши воины борются в тяжелой борьбе.

Вечная память и уважение Герою, отдавшего жизнь за нашу страну", – говорится в сообщении клуба.

В мирное время Анатолий Синкевич проживал в Ужгороде. Несмотря на значительную удаленность от столицы, он всегда старался поддержать Динамо на домашних и выездных матчах.

В декабре прошлого года мы сообщали о гибели защитника Украины Максима Рыбецкого. Преданный фанат "бело-синих" был воином 95-й ОДШБ.

Редакция 24 Канала соболезнует родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память.