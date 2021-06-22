Марта Костюк зачехлила ракетку в первом круге турнира в Истборне после 2 часов битвы

Украинская теннисистка Марта Костюк зачехлила ракетку в первом круге травяного турнира WTA в Истборне. В 1/16 финала Марта уступила латышке Анастасии Севастовой.

Анастасия Севастова – Марта Костюк 2:1 (6:1, 6:7, 6:4)

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Украинка без борьбы за 23 минуты отдала первый сет. Севастова оформила 3 ​​брейка и выиграла партию. Марта не добралась ни к одному брейк-пойнту.

В следующей партии у Костюк был один брейк-пойнт, но она не смогла его реализовать. Судьба сета определялась на тай-брейке, где сильнее была Марта – 6:8.

В третьем сете Севастовой хватило брейка в стартовом гейме, чтобы одержать победу и выйти в следующий раунд. Матч продолжался более 2 часов.