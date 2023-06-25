В шаге от мечты: украинские лучники получили серебряные награды на Европейских играх-2023

Представителям сборной Украины совсем немного не хватило, чтобы носить звание лучших. Однако "сине-желтым" все же удалось завоевать ценную награду.

Украина завоевала первую медаль в стрельбе из лука на Европейских играх-2023. В финале "сине-желтая" сборная уступила испанцам.

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Совсем немного не хватило

Анастасия Павлова и Иван Кожокарь смогли завоевать серебряные медали в миксттурнире по стрельбе из олимпийского лука на проходящих в Польше континентальных соревнованиях. В первый день Европейских игр-2023 были разыграны в мужском и женском командном турнире по стрельбе из олимпийского лука, а вот во второй день финалов состоялись розыгрыши медалей в смешанных командных турнирах по стрельбе из лука, где и торжествовали украинцы.

На пути к финалу Павлова и Кожокарь оказались сильнее дуэтов из Франции (5:3) и Молдовы (5:4). В финальном поединке "сине-желтой" команде пришлось противостоять Испании. Дуэль оказалась сложной и не поднимающейся ношей для представителей Украины, поскольку она начала с утраченной победы в первом сете. Павлова и Кожокарь вели 20:17, но в итоге упустили преимущество и позволили соперникам взять ничью (37:37). Второй сет Украина проиграла уже проигравшая (35:38).

Такое развитие событий свидетельствовало о том, что Павлова и Кожокарь должны обязательно выигрывать третью партию, чтобы продолжить борьбу. Однако и финальный сет закончился победой Испании (37:38) и тотальным поражением украинцев. Таким образом и стала известна судьба чемпионства – 1:5 (37-37, 35-38, 37-38). Однако украинцы гордо завоевали свои "серебряные" награды.

Кроме борьбы за победы на Европейских играх, Павлова и Кожокарь соревновались за получение двух лицензий на Олимпиаду-2024. Ее получили бы чемпионы соревнований – по одной для выступлений на мужском и женском турнирах.