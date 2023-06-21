Дуэт чемпионов мира и Европы: кто понесет флаг Украины на открытии Европейских игр-2023

В среду, 21 июня, в польском Кракове состоится торжественная церемония открытия ІІІ Европейских игр. Стали известны фамилии знаменосцев сборной Украины.

Впервые в истории Игр страны-участницы получат сразу два знаменосца – женщину и мужчину. Это связано с позицией Европейских Олимпийских Комитетов по защите принципов гендерного равенства.

По теме Отстранение России и главные надежды Украины: что знать о Европейских играх-2023

Хорошее начало успешных выступлений

Право нести флаг Украины на церемонии открытия Евроигр получили чемпионы Европы и мира, Заслуженные мастера спорта – лучница Анастасия Павлова и каноист Андрей Рыбачок.

Бронзовый призер Европейских игр-2015 в стрельбе из лука Анастасия Павлова прокомментировала выбор сборной Украины.

Быть знаменосцем для меня очень приятно и ответственно. Я надеюсь, что это будет хорошим знаком для всей сборной команды Украины и будет хорошим началом успешных выступлений. Хочется, чтобы наши люди гордились нами. Быть в форме нашей сборной, нести флаг нашего государства – это большая гордость нашей страны. Хочется, чтобы все в мире видели, что мы есть, что мы сильны и нас ничем не сломить,

– сказала Павлова.

Андрей Рыбачок надеется, что флаг Украины будут неоднократно поднимать на Евроиграх-2023.

Нести флаг Украины – очень почетно. Хочется, чтобы на этих соревнованиях чаще поднимали наше знамя в честь побед украинских спортсменов. Мы сильны и несокрушимы!,

– сказал Рыбачок.

Что известно о знаменосцах сборной Украины

Анастасия Павлова родилась в Новой Каховке. 28-летняя лучница была бронзовым призером Евроигр-2015, участницей Олимпиады-2020. В 2016 и 2022 годах спортсменка становилась чемпионкой Европы в командном первенстве.

Андрей Рыбачок родился в Ковеле Волынской области. На чемпионате мира 2021 года в составе каноэ-четверки выиграл золотую медаль (на дистанцию 500 метров). В 2019 году на II Европейских играх в паре с Юрием Вандюком завоевал серебряную награду на дистанции 1000 м.

Открытие Европейских игр-2023 состоится 21 июня 2023 года. Начало торжественной церемонии – в 21:30 по Киеву.