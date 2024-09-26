"Последняя вещь, о которой следует думать": экс-чемпион предостерег Джошуа от самой большой ошибки в карьере

В субботу, 21 сентября, состоялся бой за звание чемпиона мира в хевивейте по версии IBF. За титул сражались Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа.

"Динамит" уверенно защитил свой пояс. Он деклассировал Эй Джея, отправив того трижды в нокдаун, после чего нокаутировал в пятом раунде.

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Совет от бывшего чемпиона мира

После боя Дюбуа и представители Джошуа заявили, что заинтересованы провести реванш. Однако экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан считает, что Эй Джею ни в коем случае не стоит этого делать, сообщает The Stomping Ground.

"Реванш будет одной из самых больших ошибок, которую Джошуа может совершить. Я не думаю, что он пойдет на реванш. Если бы это был близкий бой, в котором оба выигрывали отдельные раунды, то это было бы целесообразно. Когда такой односторонний поединок, то реванш – последняя вещь, о которой следует думать.

Возможно, ему следует взять более легкий бой в следующий раз. Думаю, что многие люди с удовольствием примут его. Если Джошуа захочет завершить карьеру, то я не буду винить его. Но если он захочет драться снова, то мы все поддержим его", – сказал Хан.

Интересно. Ранее Эдди Хирн признался, сколько боев осталось провести Энтони Джошуа, после услышанного Эй Джей притих.

Напомним, что для Энтони Джошуа поражение от Даниэля Дюбуа стало четвертым в карьере. Ранее он уступал Энди Руису и дважды Александру Усику.