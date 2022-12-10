Трагедия на ЧМ-2022: американский журналист умер во время матча Нидерланды – Аргентина

Известный футбольный журналист Грант Уол умер в Катаре, где он освещал четвертьфинальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами. Во время поединка у журналиста случился сильный стресс.

Поединок четвертьфинала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины стал последним для американского журналиста Гранта Уола. Большое напряжение в матче вызвало у него сильнейший стресс.

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Уол находился в пресс-центре на стадионе "Лусаил", когда у него возникла острая реакция на стресс. Об этом сообщил агент журналиста Тим Скенлан.

По словам агента, журналист скончался в больнице или во время транспортировки в медицинское учреждение. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь Уолу. Ему было всего 48 лет.

Следует отметить, что в последнее время Грант жаловался на состояние здоровья. Медики диагностировали у журналиста бронхит. Несмотря на болезнь, Уол продолжал работать в напряженном графике и мало отдыхал.

Федерация футбола США выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.

Что известно о Гранта Уоле