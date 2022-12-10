Трагедия на ЧМ-2022: американский журналист умер во время матча Нидерланды – Аргентина
Источник:The New York Times
Известный футбольный журналист Грант Уол умер в Катаре, где он освещал четвертьфинальный матч чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами. Во время поединка у журналиста случился сильный стресс.
Поединок четвертьфинала чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины стал последним для американского журналиста Гранта Уола. Большое напряжение в матче вызвало у него сильнейший стресс.
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Уол находился в пресс-центре на стадионе "Лусаил", когда у него возникла острая реакция на стресс. Об этом сообщил агент журналиста Тим Скенлан.
По словам агента, журналист скончался в больнице или во время транспортировки в медицинское учреждение. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь Уолу. Ему было всего 48 лет.
Следует отметить, что в последнее время Грант жаловался на состояние здоровья. Медики диагностировали у журналиста бронхит. Несмотря на болезнь, Уол продолжал работать в напряженном графике и мало отдыхал.
Федерация футбола США выразила соболезнования в связи со смертью Гранта Уола.
Что известно о Гранта Уоле
- Журналист приступил к профессиональной деятельности в 1996 году.
- В своих статьях он знакомил американцев с мировыми звездами футбола, такими как Неймар.
- Также он написал книгу о Дэвиде Бекхэме.
- Журналист работал на канале CBS Sports, а также известен по работе в Sports Illustrated и Fox Sports.
- Чемпионат мира в Катаре был восьмым по счету для Гранта Уола.