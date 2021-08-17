Американский боксер симулировал травму, чтобы не драться с украинцем

Сенсационное признание сделал топ-проспект Чарльз Конуэлл (15-0, 11 КО). Американский нокаутер рассказал, что только благодаря симуляции он смог избежать боя против украинца Ивана Голуба (20-1, 15 КО) в рамках шоу Ring City.

Схитрил, чтобы заработать больше денег

Конуэлл признался, что солгал о травме руки, чтобы не выходить на бой против украинца Голуба по совету своего менеджера Дэвида Макуотера.

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Американский спортсмен пояснил, что за выход на ринг против нашего соотечественника он получил бы 40 тысяч долларов, а за бой против Марка Делуки, который является более простым соперником, – 80 тысяч. Их противостояние должно было пройти в андеркарде титульного поединка между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом 19 июня.

"Мы сослались на проблемы с рукой, потому что в этой ситуации обман трудно доказать. Я не думал об этом дважды и сразу же согласился. Я спросил, могу ли я побиться на обоих вечерах бокса, чтобы получить два гонорара. Мой менеджер посоветовал мне сосредоточиться на одном поединке, поскольку промежуток между боями был слишком мал, существовал риск получения травмы", – рассказал Конуэлл.

Отметим, что совсем недавно Иван Голуб стал чемпионом США по версии USBA.

Поединок между Лопесом и Камбососом перенесли с 19 июня, так как Теофимо заболел коронавирусом.