Как американские горки, – Свитолина прокомментировала волевую победу на турнире в США
Источник:WTA
Элина Свитолина на волевых одолела румынку Сорану Кирстю в 1/16 финала WTA 1000 в Индиан-Уэллс. Первая ракетка Украины прокомментировала сложную победу.
"Нужно было бороться за каждое очко"
31-летняя Сорана Кырстя создала много проблем украинской теннисистке. Элина Свитолина поделилась впечатлениями от поединка, отметив, что румынка провела удивительный матч.
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- Отметим, что теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. Только тай-брейк в третьем сете определил победительницу поединка.
Одесситка сравнила эту сложную встреча с американскими горками, где она пыталась найти свою игру. Однако Элина не скрывает счастливых эмоций.
Я хотела лучше сыграть в первом сете. У меня были шансы взять эту партию, но я не смогла сыграть так, как хотела. Нужно было бороться за каждое очко. Сорана провела невероятный матч. Я счастлива, что смогла победить,
– рассказала украинка.
Украинская теннисистка рада снова вернуться в Индиан-Уэллс. Элина отметила, что это место для игры в теннис, где чувствуешь невероятные эмоции, когда выходишь играть для зрителей, которые вернулись на трибуны.
Видео счастливых эмоций Свитолиной
- Свитолина в третий раз победила Кирстю в истории их противостояний. Пока что счет за украинкой – 3:0.
- Соперницей Элины в 1/8 финала турнира будет неудобная американка Джессика Пегула. Свитолина осталась единственной украинской теннисисткой, которая продолжает борьбу за трофей.