"Нужно было бороться за каждое очко"

31-летняя Сорана Кырстя создала много проблем украинской теннисистке. Элина Свитолина поделилась впечатлениями от поединка, отметив, что румынка провела удивительный матч.

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Отметим, что теннисистки провели на корте 2 часа 33 минуты. Только тай-брейк в третьем сете определил победительницу поединка.

Одесситка сравнила эту сложную встреча с американскими горками, где она пыталась найти свою игру. Однако Элина не скрывает счастливых эмоций.

Я хотела лучше сыграть в первом сете. У меня были шансы взять эту партию, но я не смогла сыграть так, как хотела. Нужно было бороться за каждое очко. Сорана провела невероятный матч. Я счастлива, что смогла победить,

– рассказала украинка.

Украинская теннисистка рада снова вернуться в Индиан-Уэллс. Элина отметила, что это место для игры в теннис, где чувствуешь невероятные эмоции, когда выходишь играть для зрителей, которые вернулись на трибуны.

Видео счастливых эмоций Свитолиной