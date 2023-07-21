Венгерская теннисистка извинилась за позорный поступок, который довел до слез соперницу

Амарисса Тот признала свою неправоту в поединке против Чжан Шуай. Девушка уверяет, что не имела целью проявление неуважения к оппонентке.

В начале недели в мировом теннисе произошло скандальное событие. На домашнем турнире WTA250 в Будапеште некрасивым поступком отличилась венгерская теннисистка.

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Амарисса Тот нечестно прошла первый круг, выбив вторую сеяную Чжан Шуай. После попадания в линию от китаянки ее соперница не дождалась судьи и ногой стерла от мяча.

В итоге Чжан снялась с игры. Похоже, что Тот поняла свою ошибку. Венгерка записала видео, в котором извинилась перед китаянкой за свой поступок.

Не думала, что мой первый успех в турнире WTA вызовет бурю. Я очень жалею о случившемся. Я уважаю Чжан Шуай как человека и спортсменку. У меня никогда не было намерения проявлять неуважение, огорчать или причинять боль, тем более Чжан Шуай. Я понимаю, что после матча не должно было праздновать так, как я это сделала. Сожалею об этом. Я была увлечена эмоциями, моментом и напряжением матча. Я сконцентрировалась на теннисе. Надеюсь, у меня будет возможность сесть с Чжан Шуай и поговорить об этом матче,

– заявила Амарисса.

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Отметим, что для венгры это была третья победа этого года. Сейчас теннисистка идет на 548 месте в рейтинге WTA. После такой победы Тот вышла на украинку Екатерину Байндль.

Теннисистка из Николаева отомстила оппонентке за отсутствие фэйр-плей, уверенно разобравшись со счетом 6:3, 6:1. Екатерина вышла в четвертьфинал на еще одну представительницу Венгрии Фанни Штоллар.