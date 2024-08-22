Плохие впечатления после конфликта: один из игроков Зальцбурга назвал Николая Шапаренко сумасшедшим

Защитник австрийского Зальцбурга Амар Дедич прокомментировал игру против Динамо в рамках плейофф квалификации Лиги чемпионов. У футболиста сложилось не самое лучшее впечатление о Николае Шапаренко.

В среду, 21 августа, в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретились Динамо и Зальцбург. Киевляне уступили австрийскому клубу со счетом 0:2.

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Что сказал Дедич о Шапаренко

Защитник Зальцбурга отметил, что команда хорошо сыграла, создала неплохие моменты, забила дважды. Не обошлось, конечно, без ошибок, у их ворот тоже было опасно. Он уверен, что и в ответном матче с Динамо будет непросто. В частности игрок прокомментировал эпизод с Николаем Шапаренко, когда футболисты вступили в конфликт.

Это футбол, эмоции. Такое случается. Но в первом тайме Шапаренко был немного сумасшедшим. В результате, я тоже немного разозлился, поэтому получилось так, как получилось. Но сейчас я уже полностью спокоен,

– рассказал Амар Дедич.

Справка. В конце первого тайма, по дороге в раздевалку, между Николаем Шапаренко и Адамом Дедичем произошел конфликт, который перерос в потасовку. За этот эпизод оба получили по желтой карточке.

Отметим, что ответный матч между Зальцбургом и Динамо состоится 27 августа в 22:00 по киевскому времени.