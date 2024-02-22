Посадили на 4,5 года за изнасилование: звездный Дани Алвес подаст апелляцию на решение суда

Утром 22 февраля появился приговор суда по делу Дани Алвеса, которого обвинили в изнасиловании. Жертвой стала 23-летняя посетительница одного из ночных клубов Барселоны.

Громкий скандал произошел в конце 2022-го года, а свой приговор бывший футболист получил только сейчас. Девушка обратилась к охране заведения из-за непристойного поведения Дани Алвеса, который тоже в ту ночь был в этом ночном клубе. На место прибыла полиция.

К теме Легенда Барселоны признан виновным в изнасиловании: сколько бразилец отсидит в тюрьме

Экс-футболист не будет мириться с решением суда

Потерпевшая рассказала, что экс-защитник сборной Бразилии и Барселоны засунул руку под ее нижнее белье. Хотя сам Алвес, что тогда, что на суде отрицал свою вину.

В январе 2023-го года Дани Алвеса взяли под стражу, откуда он хотел сбежать в родную Бразилию. Но план у бразильца не был успешным.

22 февраля 2024-го года бывший защитник туринского Ювентуса получил свой приговор. Бразильца приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

Также Алвес заплатит жертве 150 тысяч евро компенсации и должен избегать любого общения с потерпевшей на ближайшие 9,5 лет. Первые 4,5 года из которых не будут проблемой, ведь Дани будет находиться в тюрьме.

Сторона обвиняемого не станет мириться с решением суда и подаст апелляцию, ведь продолжают считать Алвеса невиновным.

Интересно, что мог Алвес и надолго загреметь в тюрьму. Дани грозило 9 лет лишения свободы, но в финале получил вдвое меньше.

. Дани Алвес – бывшая звезда футбола, который поиграл за Барселону, Ювентус, ПСЖ, Севилью и другие менее известные клубы. За свою карьеру добыл 41 трофеев. Зимой 2023-го года повесил бутсы на гвоздь.