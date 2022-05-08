Альварес сенсационно проиграл Биволу по очкам: видеообзор боя

В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе прошел большой вечер бокса. На ринге встретились мексиканец Сауль Альварес и россиянин Дмитрий Бивол.

Второе поражение в карьере для Канело

В главном поединке на ринг вышел знаменитый боксер, являющийся абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, 31-летний Сауль "Канело" Альварес из Мексики. Его соперником был россиянин Дмитрий Бивол, пишет 24 канал.

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Канело поднялся в полутяжелый вес для чемпионского боя с непобедимым Биволом (20-0, 11 КО), на кону стоял пояс WBA в этом весе.

Этот поединок был до последнего под вопросом. Поскольку рассматривали недопуск россиянина из-за санкций. Тем не менее, он все же смог выйти на ринг, но в статусе нейтрального атлета.

Именно Альвареса рассматривали победителем боя, даже несмотря на то, что он боксировал не в своем весе. В карьере мексиканца было только одно поражение.

Бой Альварес – Бивол длился все 12 раундов. Судьи отдали победу россиянину – трижды в 115:113. После девяти раундов боя в записках всех рефери преимущество имел Канело (86:85), но три последние 3-минутки полностью остались за Биволом.

Соответственно, представитель враждебной страны защитил свой чемпионский титул WBA в полутяжелом весе.

Видеообзор поединка

Возможен ли реванш Альварес – Бивол

Сразу после поражения мексиканец заговорил о реванше. На что Бивол ответил согласием.

Реванш? Нет проблем. Обсудим его. Вообще я хотел этот бой без особых условий. И теперь хочу какие-нибудь условия для себя. И, конечно, этот реванш будет. Я согласился на этот бой, потому что это, прежде всего, возможность для меня. Я готов к реваншу,

– сказал россиянин.

В соглашении на бой нет автоматического пункта о реванше, а второй бой могут организовать, если будет финансовый интерес.

Для известного мексиканского боксера это второе поражение в карьере. В то же время россиянин продолжает беспроигрышную серию поединков.

Ранее Альварес уверял, что хочет выйти на ринг против непобедимого Александра Усика. Он даже заявил, что готов подвести себя под лимит тяжелого веса. Однако, похоже, что этот поединок подождет.