Оруэлл отдыхает: Россия прислала Украине приглашение для участия в альтернативной Олимпиаде

Международный олимпийский комитет ограничил россиянам участие в Олимпиаде нейтральным статусом. В знак протеста страна-агрессор планирует организовать альтернативный турнир.

Россия всегда использовала спорт в пропагандистских целях. Очередным подтверждением этого стали намерения страны-террористки организовать альтернативные Олимпийские игры.

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Россияне заманивают спортсменов деньгами

Однако это еще не самое нелепое решение российских деятелей. Несмотря на два года кровопролитной войны, которую страна-агрессор ведет против нашей страны, они решили пригласить на свое посмешище украинских спортсменов. Об этом сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

В 2024 году они будут проводить альтернативные соревнования Олимпийским играм в России. Чтобы вы понимали, они уже прислали некоторым нашим всеукраинским федерациям приглашение участвовать в этих соревнованиях,

– рассказал Гутцайт.

Россияне заманивают на альтернативную Олимпиаду щедрыми призовыми. Можно не сомневаться, что найдутся атлеты, для которых "спорт вне палитики".

"Россияне прислали приглашение участвовать в этих соревнованиях. Они полностью будут оплачивать все сметы для наших сборных, там премиальные средства большие они предлагают. Но уже я тоже обратился в МОК, где я все это прописал, что происходит, какие приглашения мы получаем.

Сейчас мы сотрудничаем с МОК, потому что нужно нам сотрудничать. Мы присылаем данные обо всех тех спортсменах, которые поддерживают эту войну. Потому что МОК тоже создал свою комиссию, которая будет рассматривать всех спортсменов, которых будут отправлять международные федерации к участию в Олимпийских играх. Россиян я имею в виду", – заметил Гутцайт.

Российский заменитель Олимпиады