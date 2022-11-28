В Турции фанат избил угловым флажком голкипера прямо во время матча: скандальное видео

Турецкие болельщики не перестают удивлять свое скандальное поведение. Очередной инцидент произошел в матче между Алтаем и Гезтеппо.

Поединок второй по силе лиги Турции досрочно завершился в первом тайме. Матч был приостановлен из-за ужасного момента у гостевой трибуны. Кто-то из фанатов гостей швырнул файер в голову другому болельщику и до крови разбил голову.

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Турецкие фанаты сорвали матч

Пострадавшего, который был весь в крови, медики забрали в скорую и отправили в больницу. Во время этого голкипер Алтая Озан Эврим тоже стал жертвой зажигательных болельщиков. Один из них прорвался на футбольное поле и угловым флажком сильно несколько раз ударил по голове вратаря хозяев.

Клубные врачи были вынуждены оказывать помощь Эвриму. Забирать нарушителя взялись футболисты и милиционеры. Из-за такого поведения фанатов арбитр матча сигнализировал всем пройти в помещение, а сам поединок был досрочно окончен.

Команды даже не отыграли и одного тайма.

Видео скандального инцидента

Интриги этому поединку добавлял тот факт, что обе команды "дышат в спину" друг другу в турнирной таблице. Гезтепе уступает Алтаю только одним баллом – 17 против 18 у соперника. Соответственно 13-я и 11-я позиции.