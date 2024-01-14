Возвращение Цыганкова не помогло: Жирона не смогла одолеть аутсайдера Ла Лиги – видео

В воскресенье, 14 января, состоялся матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором Жирона на выезде встречалась с Альмерией. Итог поединка стал "холодным душем" для одного из лидеров первенства.

Альмерия – Жирона 0:0

Главный тренер Жироны решил не форсировать возвращение Виктора Цыганкова и оставил его на скамейке запасных. Зато в старте вышел Артем Довбик, сообщает 24 Канал.

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Жирона споткнулась на Альмерии

Несмотря на свой статус аутсайдера, Альмерия ни в чем не уступала одному из лидеров Ла Лиги. Более того, хозяева имели возможность первыми открыть счет. Хавбек Альмерии Серхио Аррибас пробил в правую девятку, но голкипер "жиронцев" был на высоте.

Футболисты Жироны больше владели мячом, но до острых моментов дело редко доходило. Не очень заметным на острие атаки был Артем Довбик.

Во втором тайме Мичел усилил атакующий потенциал команды, выпустив на 57-й минуте Виктора Цыганкова. Однако украинская связка успела сыграть не больше 10 минут. Тренер Жироны все же заменил украинского форварда.

За 10 минут до завершения матча гости остались в меньшинстве. Красную карточку получил Алекс Гарсия. В компенсированное время аутсайдер был ближе к победе, но в очередной раз упустил перспективный момент. В итоге поединок завершился вничью – 0:0.

Жирона вернулась на первую строчку таблицы. Команда украинцев на 1 балл опережает Реал. Однако у "сливочных" еще игра в запасе.

Альмерия, еще не знающая радости побед в нынешнем сезоне, завоевала 6 очков в 20 матчах. Андалузцы продолжают замыкать турнирную таблицу.

Видеообзор матча Альмерия – Жирона