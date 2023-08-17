Солидный удар по амбициям звездного новичка: известно, сыграет ли Лунин в следующем матче Реала

Уже 19 августа мадридский Реал попытается продолжить свое победное шествие на старте сезона в Ла Лиге. Соперником "сливочных" будет Альмерия.

Это будет второй подряд выездной матч испанского первенства для команды Карло Анчелотти. С информацией издания, ворота в ближайшем поединке Реала снова будет защищать наш Андрей Лунин, несмотря на подписание Кепы из лондонского Челси.

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Одноклубники стремятся видеть украинца в воротах

Однако такое доверие не отменяет возможный факт, что именно новичку мадридцев будет больше доверять место в старте главный тренер Реала, чем украинскому голкиперу.

Помешать планам Анчелотти может стать команда, в которой Лунин уже имеет авторитет и симпатию одноклубников. Партнеры по Реалу уверены, что украинец заслужил место в воротах в матче против Альмерии после "сухого" поединка с Атлетиком Бильбао 0:2.

Более того, Кепа перебрался в Мадрид только 14 августа 2023 года. Аренда рассчитана на сезон-2023/2024, после чего испанский вратарь вернется в Челси.

Напомним, что такие резкие изменения в голкиперской позиции произошли после травмы Тибо Куртуа, разорвавшего кресты на одной из тренировок Реала перед стартом нового сезона. Бельгиец вернется к игре не быстрее апреля 2024 года.

Вслед за Тибо такую же травму заработал центрбек мадридского клуба Эдер Милитао, получивший повреждение в игре против Атлетик Бильбао.

Интересно, что еще перед сезоном-2023/2024 Анчелотти хотел выбросить из команды Лунина. Однако трансфер заблокировал президент Реала Флорентино Перес, который верит в украинца и заверил, что тот отработает контракт до конца. Похоже, что что-то предчувствовал владелец "сливочных". Что не понравилось итальянскому тренеру "Королевского клуба".

Но теперь Лунин поможет команде при отсутствии первого номера. Андрей не перестает удивлять своей надежностью и работой во время тренировочного процесса испанского гранда. Жена украинского футболиста уверена, что ее муж сможет закрепить за собой звание первого номера команды.

Начало матча Альмерия – Реал 19 августа в 20:30.