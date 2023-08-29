Украинская спортсменка Коверене погибла на фронте, оккупанты сразу распространили о ней фейк

Украинская спортсменка Алла Коверене, которая занималась греблей на лодках "Дракон", погибла на фронте во время боевого задания.

Алла Коверене родилась в Житомире. Училась в Полесском национальном университете. Работала главной специалистом отдела государственного контроля управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы. А также занималась греблей на лодках "Дракон".

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Алла Коверене с начала полномасштабного российского вторжения в Украину присоединилась к составу добровольческого формирования территориальной общины "Соколы Полесья". Также она прошла обучающий курс по оказанию первой медицинской помощи. И осенью 2022 года в звании младшего лейтенанта стала заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению в составе 115-й отдельной бригады ТрО.

Сначала она проходила военную службу на севере Житомирской области на границе с Белоруссией. И в конце весны отправилась на восток Украины во время ротации. 10 августа возле Купянска во время выполнения боевых задач Алла Коверене героически погибла – в нее попал вражеский снаряд.

У Аллы Коверене осталось две дочери – Габриэла и Даниэла. По данным Суспільного, девушки узнали о гибели матери, когда находились на чемпионате мира по гребле на лодках "Дракон", который длился с 4 по 13 августа в Таиланде.

22 августа в Свято-Михайловском кафедральном соборе Житомира простились с военной 115 бригады территориальной обороны Аллой Коверене.

Фейк от российских окупантов

Сразу после того, как стало известно о гибели Аллы Коверене, российские пропагандистские телеграмм-каналы начали ширить фейк о ее смерти. Они придумали информацию, что она погибла не в результате российских обстрелов, а что якобы ее убили сами военные из 115 ОБ ТрО. Пропагандисты пишут, что это произошло вроде бы из-за приказа перебросить 2 батальон ОБ ТрО на Купянское направление. По данным Центра противодействия дезинформации, такой фейк был распространен намеренно, чтобы деморализовать и дискредитировать украинских военных.