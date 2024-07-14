Второй титул подряд: Алькарас победил Джоковича и стал чемпионом Уимблдона-2024

В Англии определился победитель Уимблдонского турнира в одиночном турнире среди мужчин. В финальном поединке трофей разыграли Карлос Алькарас и Новак Джокович.

Карлос Алькарас – Новак Джокович 3:0 (6:2, 6:2, 7:6(4))

Соперники во второй раз подряд разыграли чемпионским титул Уимблдона-2024. Сербский теннисист не сумел взять реванш за прошлогоднее поражение, пишет 24 Канал.

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Алькарас не оставил шансов Джоковичу

В первом сете 21-летний испанец уверенно взял подачу титулованного серба и повел в счете. Джокович так и не сумел навязать борьбу. В итоге партия завершилась со счетом 6:2 в пользу Алькараса.

Второй сет проходил по похожему сценарию. Карлос повел в счете после брейка и закрыл сет с аналогичным результатом – 6:2.

Джокович проснулся в третьей партии. Он навязал сопернику ожесточенную борьбу. После десяти сыгранных геймов счет был равный – 5:5. На тайбрейке Алькарас довел поединок до логического завершения.

Это была шестая встреча соперников на корте. Третью победу в противостоянии одержал Алькарас. Две из трех побед в матчах против Джоковича испанец одержал в финалах Уимблдона.

Видеообзор матча Алькарас – Джокович

Это второй подряд выигрыш Уимблдонского турнира испанским теннисистом. В прошлом году Алькарас в пятисетовом поединке победил Джоковича. В целом это уже четвертый титул Грэндлема в карьере Карлоса. Кроме Уимблдона он по одному разу выигрывал US Open (2022) и Ролан Гаррос (2024).