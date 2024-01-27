"Фьюри тренируется как никогда": хорватский боксер рассказал тонкости подготовки соперника Усика

Хорватский боксер Ален Бабич поделился ожиданиями от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Долгожданное сражение состоится уже 17 февраля.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Ален Бабич – о бое между Фьюри и Усиком

Своими ожиданиями от поединка поделился непобежденный хорватский боксер Ален Бабич. По его словам, "Цыганский король" тренируется как никогда прежде.

"Это бой, который я посмотрю. Очень трудно сказать, кто победит. я вижу, что Фьюри тренируется настойчивее, чем когда-либо. Я был в одном из его тренировочных лагерей. Фьюри четыре раза в неделю очень тщательно спаррингует, это серьезная работа.

Раньше я говорил, что победит Фьюри. Думаю, я останусь при своем мнении. Я все еще ставлю на Фьюри даже после всего, что произошло", – сказал Ален Бабич.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.