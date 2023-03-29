Такое было уже: одноклубник Малиновского забил гол-близнец прямым ударом с углового – видео

Благодаря нестандартному решению Алексиса Санчеса сборная Чили смогла обыграть Парагвай в товарищеском матче. Любопытно, что аналогичный эпизод произошел с участием тех же команд полтора года назад.

Во время мартовской международной паузы в футболе многие сборные играли товарищеские игры. Среди них было много американских команд, у которых пока не начался отбор на ЧМ-2026, пишет 24 канал.

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Сборная Чили, пропустившая прошлый Мундиаль, решила провести только один спарринг – против Парагвая. Поединок оказался очень напряженным, с тремя изъятиями. Чилийцы забили в середине первого тайма, но уже до перерыва проигрывали со счетом 1:2.

Впрочем, во втором тайме чилийцы перевернули игру благодаря одноклубнику Малиновского по Марселю Алексису Санчесу. Сначала нападающий на 76 минуте сравнял счет, а в компенсированное время спровоцировал вратаря парагвайцев на ошибку.

Видео гола Алексиса Санчеса:

На 90+2 минуте Алексис отважился на прямой удар с углового, пытаясь оформить "чистое письмо". После его удара кипер соперника Антони Силва отразил снаряд в свои ворота, что принесло Чили победу со счетом 3:2.

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Интересно, что этот мяч стал голом-близнецом в матче Чили – Парагвай полуторагодовалой давности. Тогда в ноябре 2021-го также Санчес подавал с углового и тот же Антони Силва отправил снаряд в свои ворота.

Видео гола Санчеса в 2021-ом (с 06:19):

Отметим, что Алексис Санчес – легенда сборной Чили, выиграв с ней Копа Америка в 2015 и 2016 году. Нападающий в 153 матчах за "ла роха" он забил 51 гол. Это позволяет игроку Марселя быть как лучшим гвардейцем сборной, так и лучшим голеадором.