Середняк УПЛ усилится четвертьфиналистом молодежного Евро-2023 в составе Украины
Источник:Sport.ua
Украинские клубы понемногу возобновляют тренировочный процесс и вовлекаются в подготовку к новому сезону УПЛ. Среди таких и львовский Рух.
Команда уже собралась в Академии Рух. По ходу подготовки к новому сезону львовский клуб будет усиливать свой состав. В расположение "желто-черных" прибудет футболист молодежной сборной Украины Алексей Сыч.
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Возвращение воспитанника львовского футбола
22-летний правый защитник не будет продолжать свои выступления в Бельгии и вернется в Украину из Кортрейка, где с сентября 2022 играл в аренде.
Арендное соглашение предусматривало выкуп контракта футболиста за 2 миллиона евро. Но Кортрейк не сможет потянуть такой трансфер украинца.
Контракт Сыча с Рухом рассчитан до конца июня 2025 года.
Поэтому Сыч снова наденет желто-черную футболку Руха. Однако сделает это после выступлений за сборную Украины на молодежном Евро-2023, где за тур до окончания группового раунда наша сборная гарантировала себе выход в 1/4 финала соревнований.
Что касается выступлений Сыча на этом Евро, то Алексей провел два из двух полных матчей. Фланговый защитник помог команде Руслана Ротаня обыграть Хорватию 2:0 и выиграть победу в Румынии 0:1.
Напомним, что Рух закончил сезон УПЛ-2022/2023 на 11 месте. Клуб набрал 32 балла в 30-ти турах и едва избежал переходных матчей за вылет из украинской элиты.
Последний клуб Сыча из Бельгии тоже провел не лучший сезон – лишь 14 место среди 18 клубов. За 34 тура Кортрейк набрал 31 очко.
Что известно о футбольной карьере Алексея Сыча
- Алексей Сыч является воспитанником львовских Карпат, который перебрался в Рух, когда у "львов" наступили трудные времена и клуб фактически уничтожили их владельцы.
- После перехода в Рух Сыч был в аренде в Карпатах Галич.
- Летом 2021-го присоединился к главной команде Руха.
- А через год уже перебрался в аренду в Кортрейк, за который отыграл 17 матчей (1 гол и 2 ассиста).
- Имеет в своем опыте уже 19 поединков за сборную Украины U-21.