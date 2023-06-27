Середняк УПЛ усилится четвертьфиналистом молодежного Евро-2023 в составе Украины

Украинские клубы понемногу возобновляют тренировочный процесс и вовлекаются в подготовку к новому сезону УПЛ. Среди таких и львовский Рух.

Команда уже собралась в Академии Рух. По ходу подготовки к новому сезону львовский клуб будет усиливать свой состав. В расположение "желто-черных" прибудет футболист молодежной сборной Украины Алексей Сыч.

Читайте также Не только Ярмоленко: в лагерь "Динамо" вернулся еще один опытный форвард

Возвращение воспитанника львовского футбола

22-летний правый защитник не будет продолжать свои выступления в Бельгии и вернется в Украину из Кортрейка, где с сентября 2022 играл в аренде.

Арендное соглашение предусматривало выкуп контракта футболиста за 2 миллиона евро. Но Кортрейк не сможет потянуть такой трансфер украинца.

Контракт Сыча с Рухом рассчитан до конца июня 2025 года.

Поэтому Сыч снова наденет желто-черную футболку Руха. Однако сделает это после выступлений за сборную Украины на молодежном Евро-2023, где за тур до окончания группового раунда наша сборная гарантировала себе выход в 1/4 финала соревнований.

Что касается выступлений Сыча на этом Евро, то Алексей провел два из двух полных матчей. Фланговый защитник помог команде Руслана Ротаня обыграть Хорватию 2:0 и выиграть победу в Румынии 0:1.

Напомним, что Рух закончил сезон УПЛ-2022/2023 на 11 месте. Клуб набрал 32 балла в 30-ти турах и едва избежал переходных матчей за вылет из украинской элиты.

Последний клуб Сыча из Бельгии тоже провел не лучший сезон – лишь 14 место среди 18 клубов. За 34 тура Кортрейк набрал 31 очко.

Что известно о футбольной карьере Алексея Сыча