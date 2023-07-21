Собирает путевки в Париж: Середа получил уже вторую лицензию Украины на Олимпиаду-2024

Лишь несколько июльских дней Алексей Середа успел отличиться двумя лицензиями на Олимпийские игры в Париж. Стрибун в воду квалифицировался на Игры-2024 в мужских прыжках с 10-метровой вышки.

С 14 по 30 июля в японской Фукуоке проходит чемпионат мира-2023 по водным видам спорта. На этом престижном турнире спортсмены получают неименные пропуски на Олимпийские игры-2024, пишет 24 Канал.

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У Украины будет представительство в Париже по прыжкам в воду

Украина уже завоевала две лицензии на Олимпиаду в Париж благодаря усилиям Алексея Середы.

17 июля 17-летний прыгун в воду из Николаева вместе с Кириллом Болюхом получили серебряные награды по прыжкам с вышки на высоте 10 метров. Такой результат позволил им получить первую для нашей страны олимпийскую лицензию по прыжкам в воду.

Середа и Болюх завоевали первые за 12 лет медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки для Украины на чемпионате мира.

Уже 21 июля среда снова отличился со знаком плюс. Алексей вошел в топ-12 финалистов по прыжкам с 10-метровой вышки и принес Украине уже вторую лицензию на Олимпиаду-2024 в Париж.

Заметим, что лицензии неименные, поэтому завоевавшие их спортсмены еще не окончательно поедут на Олимпийские игры в Париж. Однако не сомневаемся, что талантливая и титулованная Середа будет защищать честь Украины во Франции.

Напомним, что у Середы уже есть олимпийский опыт. Алексей выступал на Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена на 2021-й год. Тогда украинец на дебютных для себя Играх дважды становился 6-м (на 10-метровой вышке и синхронной вышке с 10 метров).